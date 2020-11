Stella, le Sardine rispondono alla minoranza: “Cancelleremo la scritta, scegliamone insieme una nuova”

Stella. “La scritta verrà eliminata – dalle Sardine d’intesa con l’amministrazione – non appena le restrizione attuali si attenueranno e riusciremo a riunirci per sistemare il selciato“. E’ la promessa con cui le Sardine provano a chiudere la querelle sulla scritta disegnata lo scorso luglio davanti alla casa di Sandro Pertini: “Giustizia Sociale = Libertà”. Una scritta fatta con vernice lavabile che però non è ancora scomparsa, e sulla quale la minoranza ha iniziato una guerra.

Le Sardine graffiano: “Tempo di Covid, pandemie, dissesti idrogeologici su tutto il nostro territorio e cosa leggiamo da due giorni sui giornali? Il caso della scritta in memoria e onore del Sandro Pertini voluta dalla giunta comunale di Stella e lasciata ‘dalle Sardine’ a luglio in via Ottavio Muzio. Motivo? Prima l’imprenditore (Lega??) Andrea Castellini e ora il capogruppo di minoranza del comune di Stella – Vittorio Piccone – accusano la sindaca Marina Lombardi di non aver rispettato alla lettera l’iter autorizzativo. A loro dire la scritta – lasciata sulla strada che porta alla casa dove nacque il nostro caro presidente – non sarebbe stata eseguita con vernici lavabili… Ogni commento è superfluo“.

... » Leggi tutto