Arcelor Mittal, Sanna: “Bene accordo con Governo ma per Cornigliano servono investimenti

Genova. Armando Sanna, vicepresidente del Consiglio regionale, ha incontrato oggi 30 settembre, la rsu dello stabilimento ex ILVA di Cornigliano per confrontarsi sul futuro del sito anche alla luce dell’annunciato accordo tra Invitalia e ArcerolMittal. Il vicepresidente, che fa parte anche della III Commissione, che si occupa di lavoro e industria, ha dialogato con i rappresentanti sindacali .

«L’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal sarebbe un fatto positivo, perché da quanto si apprende – dichiara Sanna – si investirebbe sia sull’aspetto ambientale che su quello del rilancio produttivo. Naturalmente lavoratori e sindacati vogliono conoscere nel dettaglio il piano industriale e in particolare gli impegni su investimenti e occupazione per il sito di Genova» afferma il vicepresidente. Nelle scorse settimane – precisa – si è aperto il dibattito a Genova sul futuro dello stabilimento di Cornigliano e il rilancio della sua attività produttiva. «Dal possibile accordo tra Invitalia e ArcelorMittal il numero degli occupati sembrerebbe confermato. Tuttavia per garantire la piena occupazione a Cornigliano – sottolinea – saranno necessari ulteriori investimenti nelle linee di produzione della banda stagnata e dello zincato, come da tempo richiedono i lavoratori. La filiera siderurgica va rilanciata tutta insieme, da Taranto, Genova a Novi Ligure».

