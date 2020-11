Calo dei contagi, la proposta di Toti: “Zona bianca con bar e ristoranti aperti anche la sera”

Liguria. Quali saranno le misure del prossimo dpcm? Si decideranno domani nella nuova riunione tra le Regioni e il governo, ma prima (oggi) ci sarà la conferenza delle Regioni, di cui Giovanni Toti è il vicepresidente. All’incontro verranno elaborate e formulate alcune proposte da presentare all’esecutivo in vista del periodo delle festività.

Si va dai ristoranti alle piste da sci passando per i coprifuoco e le messe di Natale: saranno diversi i punti da affrontare. E si capirà solo oggi se il governo, come sembra, proseguirà con una linea inflessibile per evitare il rischio di una terza ondata di contagi o se oppure ci saranno alcuni spiragli.

