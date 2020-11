Celle, incubo semaforo finito: riaperta la parte alta di via Santa Brigida e via Colla a senso unico

Celle Ligure. E’ il 30 novembre, sono le 20.14. Una data da ricordare: il semaforo di via Colla non c’è più. Come promesso la parte alta di via Santa Brigida è tornata percorribile e via Colla a senso unico.

Il traffico, nella parte a monte di Celle, dopo mesi di lunghe code e pesanti rallentamenti è tornato ai vecchi tempi. Nervi messi a durissima prova per chi incappava nella coda del semaforo di via Colla che adesso sono solo un brutto ricordo.

... » Leggi tutto