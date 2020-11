Coronavirus, 236 i nuovi positivi, con l’11% di incidenza sui tamponi. Lieve rimbalzo dei ricoveri: +29

Genova. Sono 236 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.101 tamponi effettuati. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione, che contengono la consueta flessione operativa legata al fine settimana: l’incidenza dei positivi sui tamponi è del 11,2%

Crescno le ospedalizzazioni con 29 ricoverati in più: ad oggi 1.110 le persone ospitate negli ospedali liguri, di cui 113 in terapia intensiva. Si registrano ancora 7 morti, deceduti dal tra il il 20 e il 29, tranne che per un persona mancata il 12 e una il 16 novembre.

