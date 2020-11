Doppio regalo sotto l’albero con AsinOlla: tesseramento e card per attività con gli animali

Pietra Ligure. Una bella sorpresa sotto l’albero… Per Natale AsinOlla presenta una nuova iniziativa: una special Card per entrare a far parte dell’associazione sportiva del parco natura di Pietra Ligure e avere tutti i vantaggi dei tesserati: spazi all’aperto, aree picnic, ampio uliveto, animali, ristorazione ed eventi, con la relativa copertura assicurativa. Emozioni da vivere tutto l’anno!

Per quanti decideranno di avere la Card natalizia AsinOlla, oltre all’assicurazione obbligatoria, è previsto ingresso annuale al parco gratuito (escluso le varie attività specifiche con gli animali), sconti nei negozi convenzionati e un evento all’anno all’interno della struttura da festeggiare assieme in compagnia… Una grande festa con lo staff con momenti di allegria e divertimento. E in omaggio una singola esperienza esclusiva con i nostri amici animali: per i bimbi un’attività a scelta tra “Battesimo della sella” (con i cavalli) o “Gioco e coccole” (con gli asini), per gli adulti un giro a cavallo di 15 minuti.

