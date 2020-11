Genova. «Al governo chiediamo di fissare come principio cardine del prossimo Dpcm il divieto di assembramento, anche per un criterio di equità nei confronti delle attività commerciali. Servono misure interpretabili come corrette, giuste e eque da parte di tutto il mondo economico», a dichiararlo è il presidente Giovanni Toti nel suo consueto punto stampa serale.

