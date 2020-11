‘Giù le mani dalla De Amicis’, la petizione contro la riduzione degli spazi. Grosso: “Libri ricollocati”

Genova. Una riduzione degli spazi a disposizione e una rimodulazione delle scaffalature, con la conseguente riorganizzazione degli spazi interni. Queste la decisione del comune di Genova per la sede della Biblioteca De Amicis al Porto Antico, presso i Magazzini del Cotone, in questi giorni, infatti, chiusa al pubblico.

Una scelta che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la numeroso comunità che frequenta la biblioteca per i ragazzi, divenuto in questi anni vero punto di riferimento per migliaia di famiglie e per la socialità di tantissimi bambini: si parla di circa 700 metri quadrati, il modulo della Sala Luzzati, che saranno destinati a diventare la sede degli uffici di una società di shipping.

... » Leggi tutto