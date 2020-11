Guida sommelier Ais, premio Taste Vin alla cantina BioVio di Albenga

“Vitae” è la guida ai vini redatta ogni anno dai sommelier dell’Ais, l’associazione di sommelier più antica d’Italia. I vini che hanno l’onore di entrare nella guida vengono giudicati in “viti”, massimo quattro viti per segnalare le eccellenze. In più, ogni anno, vengono assegnati i premi Taste Vin (sarebbe il tradizionale scodellino dei sommelier), ventidue in totale, uno per regione (lo so, le regioni italiane sono 20, ma Emilia e Romagna, Trentino e Alto Adige sono sdoppiate). Premi che vengono assegnate alle “cantine dell’anno”, le migliori dell’anno per ogni territorio. A decidere il premio sono sommelier provenienti da ogni parte d’Italia e le degustazioni dei vini sono, ovviamente, alla cieca.

Quest’anno il Taste Vin per la Liguria è arrivato ad Albenga, da BioVio, la cantina fondata da Aimone Vio a Bastia d’Albenga. Da tempo, in cantina, Aimone è affiancato dalla figlia Caterina e dal genero Vincenzo Sorrentino, giovani e preparati enologi. Chiara, la moglie, sovrintende a tutte le attività aziendali, mentre la figlia Camilla si occupa del settore aromatiche e la più piccola, Carolina, all’agriturismo e alla cucina.

... » Leggi tutto