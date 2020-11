Il Santo Natale non si tocca!

Il Santo Natale non è solo una tradizione culturale dell’Occidente o la semplice memoria, cara ai cristiani, di un fatto storico accaduto in Palestina 2020 anni fa. Natale è il momento in cui il Redentore dell’umanità si fa presente a noi in una culla, chiedendoci di adorarlo come Re e Signore dell’universo. La Natività è, sotto questo aspetto, uno dei misteri centrali della nostra fede, la porta che permette di entrare in tutti i misteri di Cristo.

L’assurda proposta di anticipare la celebrazione liturgica della Natività di Nostro Signore non ha nulla a che vedere con l’emergenza sanitaria quanto la chiusura alle ore 18 dei pubblici esercizi. Come se il Covid agisse in determinati orari.

