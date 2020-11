Dego. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Dego, in Val Bormida, lungo la strada provinciale.

Secondo quanto appreso, un anziano è stato investito da un’auto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto con la vettura è caduto a terra, procurandosi un grave trauma cranico, una sospetta frattura alle gambe e altre ferite sul resto del corpo.

