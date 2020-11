Millesimo, Giovanni Pucciano va in pensione dopo vent’anni da segretario comunale

Millesimo. Ultimo giorno da segretario generale del Comune di Millesimo, prima della meritata pensione, per il dott. Giovanni Pucciano.

Dopo i ringraziamenti del Comune di Osiglia, dove svolgeva lo stesso ruolo, arrivano anche quelli dell’Amministrazione millesimese: “Il dott. Pucciano ha rappresentato per oltre vent’anni un punto di riferimento istituzionale per numerose amministrazioni locali del comprensorio, distinguendosi per la grande affidabilità, competenza e radicamento sul territorio ed ha ricoperto l’incarico presso il nostro ente con onorata professionalità, puntualità e senso dello Stato” commentano.

