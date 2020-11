Nuovamente vandalizzata la mostra “Urbs in urbe” sulla ciclovia Pelagos, il vicesindaco: «La spostiamo in centro città»

Ventimiglia. «E sono 2. E non è il vento perché c’è un buco in mezzo». Con queste parole, il vicesindaco della città di confine Simone Bertolucci ha annunciato che la mostra “Urbs in urbe” dell’artista Andrea Iorio, allestita nei giorni scorsi nei pressi della ciclovia Pelagos, è stata nuovamente vandalizzata, dopo che una prima opera era stata rinvenuta danneggiata, probabilmente con un pugno o con un sasso, nella mattinata di ieri.

