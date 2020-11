Riapertura bar e ristoranti, a Ventimiglia un respiro di sollievo ma mancano ancora i francesi

Ventimiglia. «Ieri abbiamo lavorato bene, è stato molto emozionante rivedere le persone sedute ai tavoli, sempre in sicurezza». A dirlo è Maurizio Rea, consigliere comunale di maggioranza e titolare del Bar Canada, in via Aprosio, nel cuore di Ventimiglia. Il passaggio, domenica, dalla zona arancione a quella gialla, ha comportato la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la possibilità, per i cittadini liguri, di spostarsi dai propri Comuni di residenza. Un “assaggio” di normalità, dopo quasi due settimane di semi-lockdown, che ha pesantemente inciso sui bilanci dei negozianti, già gravati dalla chiusura primaverile e, nel caso di Ventimiglia, dall’ondata di maltempo che ha investito la città nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi.

