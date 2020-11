Savona, fondi comunali per recuperare campo nomadi: Caprioglio contro la maggioranza

Savona. La proposta di recuperare e mettere in sicurezza il campo sinti di via Fontanassa scalda il Comune di Savona e lascia spiazzati con il voto contrario alla maggioranza pronunciato dal sindaco Ilaria Caprioglio. Ma andiamo per ordine: tutto nasce con un emendamento dell’amministrazione comunale che vuole destinare circa il 2% delle risorse recuperate da una variazione di bilancio, ovvero 60 mila euro all’adeguamento del campo nomadi.

“Il famoso intervento da circa 150 mila euro che voleva avviare nel 2014 l’allora assessore Lirosi, per sistemare l’area e creare gli allacci per le utenze, stoppato all’inizio del mandato Caprioglio ora, improvvisamente, è ritornato in auge a pochi mesi dalla fine del mandato”. A dirlo è il consigliere del M5S Manuel Meles, che considera la mossa come un “colpo di coda pre-elettorale”.

