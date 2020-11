Tirreno Power risponde alla Lista Sansa: “Impianti a gas naturale aiutano la crescita delle rinnovabili”

Vado Ligure. Enrico Erulo, direttore Corporate Affairs di Tirreno Power, ha affidato ad una lettera aperta la risposta alle osservazioni formulate nei giorni scorsi dai consiglieri regionali della Lista Sansa, preoccupati delle possibili conseguenze derivanti dal raddoppio della centrale turbogas da 800 megawatt di Vado Ligure.

Secondo i consiglieri “occorre, e in questo ci impegneremo, individuare per Vado soluzioni che guardino davvero al futuro, per esempio pensando a uno sviluppo del già esistente campus universitario sulle energie alternative oppure realizzare un centro di stoccaggio per l’energia proveniente da fonti rinnovabili (i sistemi di accumulo costituiscono uno dei fronti più significativi nell’evoluzione in chiave smart della rete di distribuzione, potremmo essere una delle regioni all’avanguardia in questo settore fondamentale per la decarbonizzazione). Guardiamo avanti, cerchiamo di fare della Liguria una regione modello per le nuove tecnologie compatibili con l’ambiente. E soprattutto: basta inquinamento per Vado e Savona”.

... » Leggi tutto