Wall of Dolls, attivo da oggi il numero amico per il sostegno alle donne vittime di violenza

Genova. A pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione lancia un numero telefonico e un indirizzo mail dove si accolgono le richieste di aiuto e si suggerisce il percorso più adatto per superare la problematica

Genova. Nasce oggi, lunedì 30 novembre 2020, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, lo Sportello anonimo di accoglienza di Wall of Dolls, un numero telefonico al servizio di tutte le donne che subiscono violenza di ogni genere e vivono relazioni di coppia disfunzionali. L’iniziativa è nata dall’associazione Wall of Dolls, progetto nazionale di sensibilizzazione sul tema della lotta alla violenza sulle donne portato avanti dalla cantautrice e showgirl Jo Squillo, ed è sviluppato in collaborazione con il Municipio Medio Levante e in particolare con l’assessore Anna Palmieri, Edusex, Associazione Gaia, Centro Antiviolenza Mascherona e Centro per Non Subire Violenza Udi.

