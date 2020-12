Autostrade per l’Italia: “Nevicate particolarmente intense, attivati 500 mezzi in tre regioni”

Genova. Autostrade genovesi paralizzate dalla neve e dal ghiaccio: Aspi schira 700 uomini e 500 mezzi tra Liguria Piemenote e Lombardia, mentre il traffico sulla A7 e A26 viene regolato per permettere l’intervento sul piano stradale.

“Sono particolarmente intense le nevicate in corso dalle prime ore del mattino nel Nord Ovest del paese, interessando circa 450 km della rete di Autostrade per l’Italia soprattutto i tratti autostradali della A26 e della A7 dell’appennino ligure, dove, in accordo con la Polizia Stradale sono stati applicati i protocolli per la gestione della viabilità a fronte dell’intenso fenomeno meteorologico – si legge in comunicato stampa diffuso dall’azienda – Dopo le 8.00 del mattino è stato disposto il fermo temporaneo dei mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate”.

