Caos per la neve in Liguria, Autostrade si giustifica: “I camionisti non hanno rispettato le regole”

Genova. “Mi stupisce molto vedere parecchi camion che, ancora alle 17.00, erano dentro l’autostrada. Dalle 8.30 di mattina, come da piano neve, è entrato in vigore il divieto assoluto di ingresso in autostrada dei mezzi pesanti. Se non si rispettano le regole e poi si resta bloccati, generando problemi anche ai mezzi leggeri, è inutile poi protestare”.

Così il direttore del primo tronco di Autostrade per l’Italia, Mirko Nanni, in una nota diffusa dalla società risponde alle critiche (quelle del presidente Toti ma soprattutto quelle dei trasportatori) dopo il caos generato dalla nevicata che si è abbattuta sull’entroterra della Liguria. Secondo Nanni i problemi sono da imputare anzitutto ai camionisti che non avrebbero rispettato il divieto.

