Imperia, il consigliere Giuseppe Falbo si aggiudica appalto della Seris ma rimane al suo posto: «C’è un precedente»

Imperia. «Resto al mio posto, non ho alcuna intenzione di dimettermi. L’appalto è regolare e poi ci sono precedenti di consiglieri comunali che sono rimasti in consiglio comunale nonostante avessero vinto appalti di una società partecipata». Giuseppe Falbo, consigliere della maggioranza (Area Aperta) che sostiene il sindaco Claudio Scajola Giuseppe Falbo ribadisce, dopo le voci che si erano diffuse di un suo possibile passo indietro, la ferma volontà di non dimettersi e tanto meno quella di rinunciare all’appalto di pulizie indetto dalla Seris, la partecipata al cento per cento di Palazzo civico, che si è aggiudicato tramite la sua azienda, la Clean Star.

