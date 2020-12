In arrivo compensazioni sula Tari per 3000 tra bar e ristoranti, palestre e alberghi a Genova

Genova. Una serie di misure in aiuto alle categorie più colpite anche dalla seconda ondata dell’emergenza covid, come bar e ristoranti, alberghi, ma anche palestre e impianti sportivi, sono state deliberate dalla giunta Bucci su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e dall’assessore al Commercio Paola Bordilli. Si tratta di contributi legati alla tassa sui rifiuti per cui l’amministrazione ha stanziato 1 milione e 200 mila euro che vanno ad aggiungersi ai circa 5 milioni già stanziati a settembre. Per la prima volta non si agirà attraverso sconti ma con contributi a compensazione. Un lavoro complesso e gravoso per gli uffici comunali che stanno in questi giorni definendo le comunicazioni.

“Abbiamo cercato di agire nuovamente su Tari con un meccanismo diverso rispetto a quanto accaduto nei mesi scorsi, ovvero una riduzione della rata – ha spiegato Piciocchi – ma agiremo con una serie di contributi commisurati alla parte variabile che comunque è quella legata all’effettivo utilizzo del servizio”.

