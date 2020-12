Torriglia. Attimi di apprensione questa sera a Torriglia, nell’entroterra di Genova, per l’incendio di una segheria in località Casaleggio, non distante dal cimitero e dal campo sportivo.

L’allarme è scattato poco dopo le 19 e sul posto sono giunte tre squadre di vigili del fuoco insieme a carabinieri e 118. Per fortuna non c’è stato bisogno dell’ambulanza perché non c’erano feriti.

