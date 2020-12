Maltempo e caos autostrade, Giampedrone: “Nella notte rischio gelicidio, domani altre nevicate”

Genova. “Da qui a qualche ora la situazione tornerà alla normalità, ma voglio anticipare che sarà una nottata abbastanza complicata perché siamo in allerta fino a questa sera a mezzanotte, ci attendiamo fenomeni di gelicidio e nel pomeriggio di domani ci attendiamo di nuovo nelle zone colpite oggi nuovi episodi su situazioni evidentemente già abbastanza compromesse“.

Lo ha spiegato l’assessore alla protezione civile della Liguria Giacomo Giampedrone, facendo il punto dopo la giornata di caos sulle autostrade rese impercorribile dalla neve in entroterra e raccomandando ancora “massima attenzione per tutti i cittadini che devono mettersi in circolazione”

