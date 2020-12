Neve, paralisi per i mezzi pesanti: “Tutto previsto ma Autostrade non ha fatto nulla”

Liguria. Caos sulle autostrade liguri per la situazione neve, con i mezzi pesanti imprigionati in una morsa di coltre bianca, ghiaccio e inefficienza. L’accusa arriva dalle aziende dell’autotrasporto mentre degenera la situazione legata al maltempo nell’entroterra Ligure.

“Dopo che da cinque giorni – denuncia Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di Trasportounito – viene lanciato l’allerta neve, la società Autostrade non ha svolto alcuna attività preventiva e non si è attrezzata per intervenire per la pulizia delle strade con una rete che è oggi totalmente paralizzata”.

