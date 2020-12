Parco delle Mura, la fabbrica di Panarello si allarga. Municipio contro Tursi: “Nessun rispetto per il territorio”

Genova. Un ampliamento fino al 42% che porterà la fabbrica della Panarello ad aumentare il suo volume all’interno delle sue pertinenze. Una notizia che potrebbe essere “pacifica” se non fosse che lo stabile si trova all’interno del Parco delle Mura, in una realtà quindi vincolata.

Il via libera all’operazione potrebbe arrivare dal consiglio comunale dei Genova, dove nelle prossime settimane, in sede di commissione, sarà proposta dalla giunta la variazione al Puc che di fatto renderebbe fattibile la costruzione di una nuova ala, in continuità con la palazzina già presente, e la trasformazione di un magazzino più spazioso e funzionale alla produzione. Il progetto edilizio prevede interventi di nuova costruzione consistenti nell’ampliamento dell’edificio produttivo esistente, fino al confine di proprietà, verso sud, in una sua parziale sopraelevazione, nonché nell’ampliamento dell’attuale palazzina officina da destinare ad uffici per l’amministrazione e per accogliere i Silos delle materie prime.

