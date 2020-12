Camporosso. E’ stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero, il 44enne Andrea Fadda di Bordighera, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno alle 16 sull’Aurelia, al confine tra Camporosso e Ventimiglia.

Fadda era alla guida di un Porter quando si è scontrato, per motivi ancora da chiarire, con una Golf condotta da un trentenne, anch’egli rimasto ferito ma in modo meno grave.

