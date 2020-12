Genova. Iren Acqua comunica che, a seguito di un guasto verificatosi su una tubazione dell’acquedotto, si è reso necessario interrompere l’erogazione ad alcune utenze collocate nelle seguenti zone del Comune di Genova:

Costa di Rivarolo

Geminiano vecchia

Via P.Negrotto Cambiaso

Via Torbella

Via alla Costa di Begato

Via alla Costa di Teglia

