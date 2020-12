L’Iren Genova Quinto tiene due tempi, alla fine si impone Salerno 11 a 7

Genova. A Salerno l’Iren Genova Quinto dura per i primi due tempi, poi lascia spazio alla formazione locale. Finisce così 11-7 per la squadra campana l’incontro valevole per la seconda giornata della Serie A1. Un risultato che mette un’ipoteca, in favore del Salerno, per il passaggio al girone d’élite. Certo, non è detta l’ultima parola: la gara di ritorno è in programma il 16 gennaio e i biancorossi dovrebbero vincere con cinque gol di scarto per passare come secondi alle spalle della Pro Recco.

Alla Vitale, come detto, per i primi due tempi si è vista una partita comune a diverse altre fra le due squadre: tesa, combattuta, decisa punto a punto. Poi, nel terzo tempo, lo sprint decisivo dei locali con un parziale di 4 a 1.

... » Leggi tutto