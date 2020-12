Loano, la ferramenta Montaldo compie 150 anni: consegnata dal sindaco una targa di riconoscimento

Loano. Quando ha aperto ufficialmente, il Regno d’Italia era stato proclamato da appena nove anni. La famiglia che ne è titolare, la stessa da cinque generazioni, ha attraversato ben tre secoli e visto l’avvento del nuovo millennio. Da quando la serranda si è alzata per la prima volta (sempre nello stesso punto del “caruggio”, in pieno centro storico) sono passati esattamente 150 anni.

Un traguardo storico, che va festeggiato come si deve. Perciò questo pomeriggio il sindaco di Loano Luigi Pignocca, il vicesindaco con delega alle attività produttive Luca Lettieri e l’assessore Enrica Rocca hanno consegnato alla famiglia Montaldo una targa in ricordo del secolo e mezzo di vita della loro attività, la celebre “Ferramenta e Coltelleria Montaldo” di via Garibaldi.

... » Leggi tutto