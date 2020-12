Serie B: Cremonese contro Virtus Entella, la cronaca in diretta

Cremona. Ultima contro penultima. Siamo solamente alla decima giornata di campionato, su trentotto in programma, perciò la strada è ancora lunga. Tuttavia la partita che va in scena oggi allo Zini di Cremona, alla luce della posizione in classifica delle due contendenti, assume per forza di cose l’aspetto di uno scontro diretto per la salvezza, nel quale entrambe cercano il primo successo.

La Virtus Entella, fino ad oggi, non ha mai vinto in questo campionato: cinque pareggi e quattro sconfitte è il bilancio dei chiavaresi. Andamento simile per la Cremonese, che ha ottenuto quattro segni “X” e ha perso quattro incontri.

