Alassio accende il Natale: illuminazione di strade, monumenti e frazioni

Alassio. Come vuole la tradizione della Città del Muretto, in concomitanza dei festeggiamenti patronali prendono il via le iniziative legate al Natale. Si accendono dunque le attese luminarie natalizie che quest’anno hanno dovuto scendere ai compromessi imposti dall’emergenza sanitaria.

L’amministrazione Melgrati Ter, infatti ha scelto di “dirottare” la maggior parte delle risorse al sostegno di imprese e famiglie in difficoltà, penalizzando il desiderio di innovazione rispetto alle luminarie di Natale.

