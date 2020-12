Antonio Gozzi: “Siamo combattenti, sarà dura ma l’Entella si salverà”

Chiavari. Cinque punti nelle prime dieci giornate e una classifica che fa paura. L’Entella non riesce a ingranare ma, sotto il piano delle prestazioni, nelle ultime due partite si cominciano a vedere dei miglioramenti.

A suonare la carica ci ha pensato in prima persona il presidente Antonio Gozzi. “Non è un momento facile, anzi è tra i più complicati – afferma -, ma non dobbiamo assolutamente mollare e non voglio che nessuno che lavora nel modo Entella sia minimamente rassegnato. Dal management, che gode della mia totale fiducia a chi non ha ancora giocato un minuto. Siamo dei combattenti e questo lo si dimostra quando la strada è in salita“.

... » Leggi tutto