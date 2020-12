Calcio dilettanti: con il nuovo Dpcm Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza in campo a marzo

Fino al 15 gennaio non si potrà fare nulla, poi ci vorranno almeno quattro settimane per riprendere allenamenti e preparazione. A questo punto una ripartenza a marzo con i soli gironi di andata da giocare potrebbe anche essere l’unica via.

Giocare solo il girone di andata tra marzo e maggio, quindi? Ecco nel dettaglio l’ipotesi e perché è fattibile. Il nuovo Dpcm del Governo che è entrato in vigore a partire dal 4 dicembre ed ha validità fino al prossimo 15 gennaio di fatto ferma ancora una volta il calcio dilettantistico o meglio, non cambia nulla rispetto all’ultimo mese. Rimane vietato l’uso dello spogliatoio e sono vietate le attività dei dilettanti e le attività di base.

