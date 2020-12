Natale blindato: autocertificazione per spostamenti e controlli nelle strade. La linea dura del Viminale

Genova. Controlli nelle principali arterie di traffico e nelle stazioni e un robusto dispiegamento di uomini per per vigilare sul rispetto delle norme e delle limitazioni che riguardano gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e, tra i Comuni, nelle giornate di Natale, S.Stefano e Capodanno. Questa è la linea del Viminale, che in un lettera indirizzata ai prefetti, dispone la blindatura del Natale 2020.

Come è noto la circolazione è interdetta tra regioni, e nei giorni di festa del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio tra comuni se non per situazioni di necessità, per le quali “resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita Faq pubblicata sul sito web del Governo”.

