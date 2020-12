Sampdoria-Milan 1-2, i blucerchiati si svegliano troppo tardi

Genova. La Sampdoria si risveglia troppo tardi ed esce sconfitta dal Ferraris contro il Milan che con questa vittoria mantiene il primo posto distanziando nuovamente l’Inter di cinque punti. Finisce 1-2. Dopo un primo tempo di sofferenza, ma di sostanziale tenuta, il calcio di rigore con cui il Milan va in vantaggio al 45′, sgonfia un po’ la squadra di Ranieri. Nella ripresa la Sampdoria cresce, ma non riesce a rendersi quasi mai pericolosa prima del raddoppio del Milan a cura del neoentrato Castillejo. La riscossa blucerchiata parte quando manca poco tempo: Ekdal accorcia le distanze all’82’. Due i cambi obbligati per Ranieri: Bereszynski si fa male al 17′, Gabbiadini al 52′.

Primo tempo. Sampdoria in campo con la maglia dei 120 anni dell’Andrea Doria. Candreva a sinistra, Jankto a destra. Questa una delle novità di Ranieri per affrontare la capolista. Coppia d’attacco Gabbiadini-Quagliarella in un 4-4-2 che ha in Tonelli e Ferrari la coppia centrale di difesa. Nel Milan il vertice offensivo del 4-2-3-1 di Pioli è Rebic.

