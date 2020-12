Sanremo. Ha destato profonda commozione la scomparsa della maestra Antonella Bonino che per anni ha lavorato nella scuola primaria Alessandro Volta. Le colleghe si stringono attorno al dolore della famiglia e le rendono omaggio ricordandola come figura importante per i suoi alunni e riconoscendo il prezioso contributo offerto alla scuola con la sua professionalità e competenza.

