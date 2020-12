Ad Albenga nessun tabaccaio ha più in vendita francobolli: file in posta per acquistarli

Albenga. Siamo nel periodo natalizio e sono ancora tanti coloro che amanti della tradizione non si limitano a inviare un messaggio di auguri per sms o WhatsApp, ma spediscono una bella cartolina di Auguri di Buon anno e Natale agli amici e ai parenti lontani.

Tutto normale direte. Eppure anche su un piccolo dettaglio come questo spiace dover registrare che gli italici disservizi la fanno da padrone. Dal mese di novembre, infatti, nessun tabaccaio ha più un solo francobollo da vendere al cliente e per poterne avere uno bisogna andare alla Posta. Ma cosa significa, in questo periodo, recarsi alle Poste per ritirare una raccomandata, spedire un pacco o acquistare dei francobolli? File, interminabili file, fuori al freddo.

