Amt, modifiche al servizio delle linee 8 e 36: da oggi spariscono i “barrati”

Genova. Novità da oggi per il servizio Amt in alcune zone della città che hanno fatto registrare ancora criticità nelle ultime settimane nonostante la chiusura delle scuole superiori. Si tratta di modifiche che dovrebbero rendere più regolari i transiti dei bus in Valpolcevera, sulla circonvallazione a monte e in una parte del quartiere di Albaro.

Da stamattina tutte le corse della linea 8 raggiungono Bolzaneto e scompare l’8 barrato per Rivarolo. Nell’orario di punta mattutino la frequenza sarà di 10 minuti (la stessa della linea 7 Pontedecimo-Principe) mentre scenderà a 20 minuti nel corso della giornata per tornare a circa 15 minuti nell’orario di punta serale. In questo modo ci saranno più bus nella zona tra Rivarolo e Bolzaneto e si verificheranno meno “buchi” nel servizio, sempre che la scansione degli orari si riveli poi efficace.

... » Leggi tutto