Compagnia unica, trovato l’accordo: terminalisti partecipano al ripianamento delle perdite

Genova. In occasione del richiamo alla responsabilità espresso dal presidente della Regione Giovanni Toti, i Terminalisti riconfermano la propria volontà di supportare il percorso di risanamento della Compagnia Unica guidato dall’Autorità di Sistema Portuale, attraverso l’elargizione di un contributo a copertura di alcune perdite di esercizio conseguite nel 2019, nell’autonomia gestionale della propria attività d’impresa.

“Il 2019 è stato un anno record di chiamate e di fatturato per la CULMV – si legge in comunicato dei terminalisti – tuttavia siamo consapevoli che, in questo momento di forte difficoltà, un contributo da parte delle nostre imprese consentirebbe alla Compagnia immediato accesso ai benefici legati agli strumenti di partecipazione finanziaria che l’Autorità di Sistema Portuale sta approntando per coprire alcune svalutazioni patrimoniali che CULMV ha registrato a seguito di un contenzioso giudiziario perso in Cassazione nei confronti dell’ex Ministero della Marina Mercantile”.

