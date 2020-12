Coronavirus, un esercito di 600 operatori per vaccinare i liguri entro settembre

Genova. Una platea di circa 600 tra medici, infermieri e personale di supporto da assumere per somministrare il vaccino anti Covid alla maggior parte della popolazione della Liguria entro il mese di settembre. Prende forma l’eccezionale campagna di massa per distribuire il farmaco agli italiani nel minor tempo possibile. La regia dell’intera operazione sarà in mano al commissario straordinario Domenico Arcuri che oggi ha incontrato i presidenti delle Regioni per fornire i primi dettagli del piano.

“Arcuri ha confermato che l’auspicio è che nel prossimo mese di gennaio siano autorizzati da Ema e da Aifa i vaccini di Pfizer, Moderna ed Astrazeneca – ha riferito Toti – È ragionevole pensare che entro il mese di gennaio inizieranno le vaccinazioni dei lavoratori del comparto sanitario dei presidi, che è maggiormente esposto al virus, poi ci sarà la vaccinazione del personale e degli ospiti delle Rsa, che purtroppo nei mesi scorsi sono stati l’anello più debole. In totale si conta di effettuare un milione e 200 mila vaccinazioni”.

