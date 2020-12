Entella, Vincenzo Vivarini: “Campo al limite, sotto l’aspetto di squadra la prestazione c’è stata”

Chiavari. Trasferta amara per i biancocelesti allo Zini, dove a vincere è la Cremonese per 2-1 grazie alla doppietta di Strizzolo. Freddo polare, pioggia e un campo al limite del praticabile impediscono all’Entella di trovare i primi tre punti della stagione.

L’allenatore Vincenzo Vivarini commenta così la partita: “È chiaro che bisogna analizzare sempre un po’ tutto. In questo momento non si sta facendo risultato perché ci sono tante situazioni che bisogna sistemare. Prima di tutto bisogna calcolare che abbiamo dodici/tredici giocatori che non stanno bene, ed è un problema importante perché sono giocatori forti, che in questo momento in squadra non abbiamo. Ed è una grandissima carenza, però non per cercare alibi, perché gli alibi non servono a niente e soprattutto c’è da avvalorare la prestazione di questa squadra, che oggi è stata impegnata con un campo al limite del poter giocare; anzi, non si poteva proprio giocare, perché la partita si doveva fare e si è fatta, con altre caratteristiche. Perché comunque l’Entella ha delle caratteristiche ben precise: è una squadra che deve giocare molto la palla, deve essere brava a muoversi in fase di possesso palla, cosa che invece oggi non era proprio possibile fare perché si doveva cercare subito di andare in profondità, andare sulle seconde palle, aggredire il portatore di palla avversario. Una partita sporca, e l’abbiamo fatto, perché siamo stati bene a tenere il campo, la prestazione c’è stata sotto l’aspetto di squadra”.

... » Leggi tutto