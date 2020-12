Genoa, il rammarico di Maran: “Noi sempre attaccati al match, ma la Dea bendata non ci ha sorriso”

Firenze. Nella gara dell’Artemio Franchi disputatasi alle ore 20:45, il Genoa non è andato oltre il pareggio contro un’ordinata e propositiva Fiorentina. 1-1 il punteggio, risultato che ha condannato Maran ed i suoi giocatori a dover trascorrere un’altra settimana in zona retrocessione. Grande amarezza per un epilogo che poteva e doveva essere diverso, visto che fino all’ultimo i rossoblù si trovavano in vantaggio. Poi però ci ha pensato Milenkovic a spedire nuovamente all’inferno il club del presidente Preziosi, che non è appunto riuscito a sollevarsi dal penultimo posto.

Nel post partita è dovuto intervenire ancora una volta il tecnico Rolando Maran per smorzare gli animi, complimentandosi anche con i suoi interpreti per il buon atteggiamento mostrato in campo: “Potevano essere tre punti straordinari, in un momento del genere sarebbero stati fondamentali” ha esordito. “C’è grande amarezza anche perchè il tutto è svanito un minuto oltre il recupero” ha proseguito poi l’allenatore, non risparmiando quindi la stoccata indirizzata all’arbitro Doveri, accusato di aver lasciato giocare più del dovuto.

