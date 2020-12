Giovani ubriachi fanno danni in città: uno sputa ai poliziotti dicendo di avere il Covid, l’altro fa pipì sulla volante

Genova. Stati segnalati da alcuni abitanti mentre sollevavano i tombini di via Gozzano e rovesciavano i bidoni della spazzatura, spargendone il contenuto sulla strada. Protagonisti due giovani di 23 e 21 anni, entrambi italiani. Grazie alla descrizione fornita dai cittadini, i due sono stati rintracciati in via Cantore mentre camminavano ubriachi, prendendo a calci tutto ciò che trovavano lungo la strada.

Immediatamente fermati, i due si sono messi a urlare cercando di riprendere la scena con i cellulari, minacciando i poliziotti di divulgare sui social i filmati in cui, secondo loro, si potevano vedere gli abusi che stavano subendo.

... » Leggi tutto