La spada di Damocle sul calcio dilettanti: l’obbligo dei versamenti all’Inps

A quanto pare si capire anche i calciatori del comparto “dilettantistico”, potrebbero ricevere a breve un inquadramento “ufficiale” dall’INPS. È proprio questa la novella normativa in corso di approvazione giunta al livello del Ministro Spadafora, il quale avrebbe già avuto in materia un colloquio con il Presidente Giuseppe Conte per concertare gli indirizzi riguardanti il d.lgs. a tutela dell’intero settore riguardante i lavoratori sportivi non professionisti.

Grazie a tale articolato, si andrà a rinnovare in toto una normativa per certi versi “vetusta” risalente al 1981 e non in grado oggi di garantire le necessarie tutele agli sportivi dilettanti in genere, i quali, con tale disegno, avranno l’opportunità di esser iscritti all’INPS per intraprendere così, rapporti di lavoro di natura subordinata, autonoma e occasionale. Rilevante anche la differenziazione rispetto al concetto di prestazione “amatoriale”, ordunque, un istituto incompatibile con qualsiasi forma di lavoro e quindi completamente differente in termini di retribuzione rispetto a quello di cui si sta argomentando.

