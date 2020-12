Locali storici d’intrattenimento, Muzio (FI-LP): “Necessario in questo momento di crisi il sostegno della Regione”

Liguria. Con una mozione depositata stamane, il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia-Liguria Popolare, Claudio Muzio, chiede alla Giunta di sostenere i locali storici d’intrattenimento pesantemente colpiti dalle conseguenze economiche della crisi sanitaria.

La mozione impegna il presidente Toti a “valutare l’istituzione di un albo regionale dei locali, similmente a quanto realizzato per le botteghe storiche; a farsi parte attiva, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché il settore dell’intrattenimento venga sostenuto adeguatamente dal Governo; a prevedere, per quanto di competenza regionale e nelle forme meglio ritenute, misure di sostegno economico per questo settore; a sollecitare controlli atti a contrastare l’abusivismo che danneggia gli operatori economici che si attengono al pieno rispetto delle norme”.

