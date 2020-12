Meteo, ancora instabilità sulla Liguria: domani torna la neve nell’entroterra

Liguria. La circolazione ciclonica a carattere freddo presente sul nord ovest, che influenza il tempo sul mediterraneo e la nostra regione, continua a interessarci. Il tempo prosegue a tratti instabile anche in questo inizio di settimana. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 7 dicembre, al primo mattino instabilità sul centro levante con possibili precipitazioni. Nevose sopra gli 800/900 metri sul settore centrale, 1000 metri a levante. Tempo migliore sull’Imperiese. Tendenza a schiarite a partire da ovest, in estensione verso est. Pomeriggio variabile, con ampie schiarite, più estese sul settore centro-occidentale. Nuovo peggioramento in serata con piogge nottetempo e quota neve in deciso calo.

