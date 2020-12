Piano di controllo selettivo del cormorano in Liguria, Ugolini (M5s): «Abbattimento di 60 esemplari, non è la strada giusta»

Genova. «È noto che Regione Liguria ha approvato il Piano di controllo selettivo del cormorano nella regione Liguria per gli anni 2019-2023, dando così il via quest’anno all’abbattimento selettivo di 60 esemplari. Al netto della nostra contrarietà per un’azione che riteniamo inutile, abbiamo chiesto alla Giunta regionale in quali tratti d’acqua saranno localizzati e programmati gli abbattimenti sul territorio ligure. Abbiamo anche chiesto se sono state valutate le caratteristiche del volatile in questione e come il controllo delle specie sarebbe capace di alterare in positivo la situazione nei bacini idrografici regionali», fa sapere il consigliere regionale Paolo Ugolini, primo firmatario dell’interrogazione dedicata.

