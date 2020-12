Recovery fund, la lista dei progetti per Genova vale oltre 4 miliardi: c’è anche il centro storico

Genova. Vale oltre 4 miliardi la “lista della spesa” della città di Genova per il programma Next Generation Ue ossia il cosiddetto Recovery Fund. Ci sono infrastrutture portuali e digitali, trasporto pubblico, urbanistica, gestione dei rifiuti. L’argomento è stato affrontato oggi in una seduta del consiglio comunale monotematica. Il sindaco Bucci ha elencato i progetti presentati ufficialmente.

Ci sono due progetti, uno più ampio da oltre 1 miliardo e uno da 700 milioni, per la nuova diga del porto di Genova (richiesti 600 milioni), il cold ironing ossia l’elettrificazione delle banchine del porto (20 milioni), il retroporto ad Alessandria (200 milioni di euro), ma anche il cavo Blue med, la multifibra sottomarina e tutta la struttura di It ad esso legato (1 miliardo e 800 milioni), il trasporto di massa tra Genova Aeroporto e la collina degli Erzelli (230 milioni di euro, con un progetto già definitivo e che sarà presentato anche alla call del Mit il 15 gennaio), lo skytram per la Val Bisagno (500 milioni, anche questo sarà presentato alla prossima call del Mit), il parco sotto il nuovo ponte del Polcevera (140 milioni) e ulteriori progetti nell’ambito del piano per il centro storico (60 milioni oltre ai 137 milioni già a disposizione). Infine 590 milioni di euro in 10 anni per l’impiantistica e la gestione dei rifiuti necessarie a chiudere il ciclo. “Questo si potrà fare con un termovalorizzatore oppure no, a seconda di quelli che saranno i finanziamenti”, ha detto Marco Bucci.

