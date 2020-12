Recovery Fund, Vaccarezza (Cambiamo!): “Chiarire assegnazione dei fondi e priorità”

Liguria. Chiarezza nella distribuzione dei finanziamenti in arrivo in Liguria grazie al Recovery Fund. È questa la richiesta avanzata da Angelo Vaccarezza Capogruppo di Cambiamo! in Regione Liguria.

“Regione Liguria, insieme ad Anci, è riuscita ad individuare progetti per un valore complessivo di oltre 20 miliardi di euro, – dichiara Angelo Vaccarezza – ma ci sono ancora parti troppo nebulose che vanno chiarite al più presto, dall’assegnazione dei fondi, fino ad arrivare alle modalità per stilare la priorità di scelta”.

... » Leggi tutto