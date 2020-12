Seconde case, Tosi (M5s): “Ma quale minaccia patrimoniale, Confedilizia fuorviante”

Genova. Il capogruppo regionale del M5s va al contrattacco dell’associazione dei proprietari Ape Confedilizia. “Benché il rispetto delle idee altrui non debba mai essere messa in discussione, c’è però un limite: la strumentalizzazione. Come definire altrimenti quanto dichiarato dal presidente di Ape Confedilizia Genova in merito alla presunta “minaccia grillina” di una nuova patrimoniale che andrebbe a colpire i proprietari delle seconde case?”, scrive Fabio Tosi.

“Prima di rilasciare dichiarazioni inesatte che rischiano solo di gettare nel panico centinaia di migliaia di cittadini, esorto Nasini a documentarsi con maggiore puntualità e, se possibile, ad adottare uno spirito costruttivo nell’interesse di tutti: la proposta infatti non è affatto una patrimoniale tout-court”, continua.

... » Leggi tutto